Gegen 17.40 Uhr wurde das Feuer auf einem Sandlagerplatz am Nordufer der Nordradde in der Nähe des Meppener Yachthafens entdeckt. Weil Sandhaufen und die Bäume eines Waldstücks die Sicht verdeckten, wurde der Brand erst so spät bemerkt, dass bei Eintreffen der Feuerwehr Meppen das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung in Flammen stand. Das Feuer hatte bereits auf trockenes Gras übergegriffen und drohte sich auszubreiten.