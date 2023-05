Die Fläche für Windparks wie diesen in Haren-Rütenmoor soll im Emsland nahezu verdreifacht werden. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Debatte mit Minister Meyer Windenergie im Emsland: „Wir müssen die Nerven behalten“ Von Tobias Böckermann | 01.05.2023, 12:31 Uhr

Schon in wenigen Jahren soll sich die Zahl der Windräder im Emsland verdreifachen. Was das bedeutet, darüber hat Niedersachsens Energieminister Christian Meyer in Meppen diskutiert. Ein Abend zwischen Goldgräberstimmung und Besorgnis.