Weitab vom Wohnort kauften sie ein unfallbeschädigtes Auto. Den Blechschaden drapierten sie mit Tierhaaren und roter Farbe, um Blut anzudeuten. Dann meldeten sie den angeblichen Unfall der Polizei und der Versicherung: Auf der Straße seien plötzlich mehrere Rehe aufgetaucht; eines hätten sie erwischt, darauf sei der Fahrzeugschaden zurückzuführen. Das Tier hätten sie nach dem Aufprall nicht gefunden.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das gesamte Unfallgeschehen gelogen war. Es wurde unzweifelhaft nachgewiesen, dass der Unfall durch Manipulationen mit Tierhaaren und Farbe vorgetäuscht war.

Die Angeklagten waren mit Verteidigern zum Gerichtstermin erschienen. Der 51-jährige Deutsche, der zurzeit eine Freiheitsstrafe verbüßt, und ein 41-jähriger Asylbewerber gaben die Straftat zu, nachdem ihre Verteidiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit vermutlich einen Strafrahmen ausgehandelt hatten. Die zahlreichen Zeugen konnten daher entlassen werden.

Die Staatsanwältin beantragte für den versuchten Betrug jeweils sechs Monate Freiheitsstrafe. Für den älteren Angeklagten beantragte sie acht Monate, weil eine offene Bewährungsstrafe einbezogen werden müsse. Er war bereits mehrfach, aber nicht einschlägig verurteilt worden, auch wegen Verletzung der Unterhaltspflicht. Der jüngere Angeklagte, der nicht bei seiner dritten Ehefrau wohnhaft ist, war wegen eines schuldhaft verursachten Unfalls, bei dem seine zweite Frau zu Tode kam, auffällig geworden. Seine erste Frau wohnt mit seinen neun Kindern im Kosovo. Ihm warf die Staatsanwältin vor, er sei in der Bewährungszeit erneut straffällig geworden, dennoch sei eine Strafaussetzung möglich. Die Verteidiger schlossen sich in ihren Plädoyers weitgehend dem der Staatsanwältin an. Sie sahen bei ihren Mandanten positive Prognosen.

Die Strafrichterin blieb bei dem 51-Jährigen mit zwei Wochen minimal unter dem Antrag der Staatsanwältin, für den gemeinsam begangenen Betrugsversuch sprach sie jeweils sechs Monate Haft mit langen Bewährungsfristen aus. Der Jüngere muss 300 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. Die Richterin sagte, dass der Versicherungsbetrug kein Kavaliersdelikt, sondern eine der häufigsten Straftaten sei.