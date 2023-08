Ehemaliger SVM-Spieler Wieso der Meppener Peter Höfer am Sonntag im Fernsehen zu sehen ist Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.08.2023, 06:37 Uhr Die Sendung „Kaum zu glauben“ im NDR wird von Kai Pflaume (links) moderiert. Der Meppener Peter Höfer (rechts) ist am Sonntag in dieser Sendung zu Gast. Foto: privat/Gabriele Höfer up-down up-down

Der Meppener Peter Höfer ist am Sonntag in der NDR-Sendung „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume zu sehen. Der frühere SV-Meppen-Spieler und Betreiber eines Sportladens wird über eine Begegnung in seiner Zeit als aktiver Fußballer sprechen.