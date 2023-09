Jugendintegrationskurs der Volkshochschule Richtig im Emsland ankommen: So gelang es Lyza Moskovchenko nach der Flucht Von Alicia Heskamp | 09.09.2023, 10:27 Uhr Logo NEO Mit 17 Jahren musste Lyza Moskovchenko aus ihrer Heimatstadt Charkiw flüchten. Sie lebt nun in Meppen. Foto: Alicia Heskamp up-down up-down

Die Pubertät mit all ihren Ungewissheiten ist herausfordernd. Wer dann noch einen Krieg im Heimatland erlebt und in ein ungewohntes Umfeld flüchten muss, hat es schwer. Lyza Moskovchenko erzählt, wie ihr ein Jugendintegrationskurs in Meppen geholfen hat, diese Herausforderung zu meistern.