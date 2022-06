Den Tod des eigenen Kindes verarbeitet jeder auf seine Weise. Die Hospiz-Hilfe in Meppen steht Betroffenen zur Seite. (Symbolbild) FOTO: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Sohn starb kurz nach Geburt Wie eine Mutter aus Meppen lernte, den Tod ihres Kindes zu verarbeiten Von Dominik Bögel | 25.06.2022, 06:00 Uhr

Kein Elternteil will den Tod seines Kindes erleben. Bettina M. ist dies jedoch widerfahren. Sechseinhalb Wochen nach der Geburt verstarb ihr Sohn. Unterstützung fand sie in ihrer Trauer bei der Hospiz-Hilfe in Meppen.