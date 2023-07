Am Ende des 300 Meter langen Kanals können sich Mutige den brandenden Wellen direkt gegenüber stellen. Foto: Max Brägelmann up-down up-down Auftragsvolumen von 12 Millionen Euro Wie Becker Bau aus Meppen in Hannover große Wellen ermöglicht hat Von Max Brägelmann | 10.07.2023, 16:01 Uhr

Das Bauunternehmen Becker aus Meppen ist maßgeblich am Bau eines neuen Wellenkanals im Küstenforschungszentrum in Hannover beteiligt gewesen. Wir erklären, was die Emsländer genau gemacht haben und wie die ersten Wellen durch den Kanal gerauscht sind.