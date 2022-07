Bis Ende Juni, also noch vor der Sommerpause, will die Spitze der Unionsfraktion das umstrittene Vorhaben im Bundestag verabschieden lassen. Als sicher gilt jedoch, dass die Opposition eine Expertenanhörung erzwingen will. Zudem lassen mehrere Länder nach dpa-Informationen prüfen, ob der Gesetzentwurf nicht doch der Zustimmung des Bundesrats bedarf – anders, als von der Bundesregierung behauptet. Ob das Betreuungsgeld tatsächlich wie geplant zum Beginn des Jahres 2013 kommt, ist deshalb weiter unklar.