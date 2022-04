Wilfried Rolfes berichtete als neuer Jugendwart des Vereins von zwei Meistertiteln, die die A- und D-2-Jugend erringen konnten. In Zukunft wird die Spielgemeinschaft SV Stavern/SC Apeldorn in einigen Jugendbereichen durch Spieler der Eintracht aus Berßen verstärkt.

Neu besetzt wurde die Position des Ehrenamtsbeauftragten durch Andreas Wessels. Mit Bernd Tangen als Fußballobmann Herren (für Wilhelm Brunen) und Doris Wilken als Frauenwartin für die langjährige Amtsinhaberin Monika Göken wurden zwei weitere Positionen im erweiterten Vorstand neu besetzt.

Heinz Günnemann, Clemens Rakers, Hendrik Rolfes, Andre Rolfes, Johannes und Ingrid Rolfes, Josef Schleper, Ralf Tangen und Martin Wilkens erhielten für 30-jährige Mitgliedschaft Urkunden.

Das Dorfpokalturnier wird in den kommenden Jahren nicht mehr sonntags, sondern am Samstag stattfinden. Dieser Antrag wurde mit einfacher Mehrheit beschlossen.

Da die Beteiligung an den Arbeitseinsätzen am Sportgelände immer geringer wurde, musste der Vorstand reagieren: Jeder Herren- und Altherrenspieler in der Saison muss fünf Arbeitsstunden leisten. Sollten sie nicht erbracht werden, müssen die betreffenden Aktiven 50 Euro in die Vereinskasse zahlen. Mehrheitlich beschloss die Mitgliederversammlung die Umsetzung dieses Antrags.