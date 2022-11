KFZ-Mechaniker, Köchin oder Florist? An den BBS Meppen können sich Neuntklässler von Ober- und Förderschulen in etlichen Berufsfeldern ausprobieren. Symbolfoto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Logo NEO Programm an den BBS Meppen Welche Ausbildung passt zu mir? Schüler probieren acht Berufe in einem Jahr Von Jana Probst | 29.11.2022, 17:12 Uhr

Nach ein oder zwei Praktika wissen, welche Ausbildung die richtige ist? Bei vielen Jugendlichen klappt das nicht. An den BBS in Meppen können Neuntklässler in acht Berufsfelder in einem Schuljahr hineinschnuppern - nicht von der Schulbank aus, sondern in Werkstatt, Küche und Restaurant.