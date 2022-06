FOTO: Jana Probst up-down up-down Der Stadtkiosk Julius Frilling an der Herrschwiese in Meppen ist durch die Baustelle fast vollständig vom Kundenverkehr abgeschnitten. Deshalb bleibt die Filiale bis auf Weiteres geschlossen. Nur noch zu Fuß zu erreichen Wegen Baustelle: Kiosk in Meppen-Nödike bis auf Weiteres geschlossen Von Jana Probst | 23.06.2022, 16:23 Uhr

Der Kiosk Julius Frilling in Meppen-Nödike ist seit Montag bis auf Weiteres geschlossen. Grund ist die Baustelle an der Kreuzung Fürstenbergstraße/Auf der Herrschwiese, durch die in den vergangenen Wochen kaum Kunden gekommen sind.