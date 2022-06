Das hängt tatsächlich mit den Einschätzungen der Regionalklassen zusammen, die der Gesamtverband Deutscher Versicherer (GDV) jedes Jahr vornimmt. Der Verband schaut sich die statistische Häufigkeit und die Höhe der Schäden in den Zulassungsbezirken an und passt Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherungen an, erklärte ein Sprecher des GDV auf Nachfrage. Also wie oft sind bei Autos mit EL-Kennzeichen Schäden angezeigt, und wie hoch sind diese ausgefallen? Im Emsland gab es den Statistikern zufolge mehr Schäden.

„Diese Erhöhung im Emsland muss der Kunde gar nicht so deutlich spüren“, sagte Stephan Schweda von der GDV. Schließe setze sich der Endbetrag aus vielen Komponenten zusammen. Inwieweit sich die Veränderungen der Regionalklasse konkret auf die Beiträge auswirken, können Autofahrer bei ihrer Versicherung nachfragen.

Regional- und Typenklassen im Internet unter www.gdv.de