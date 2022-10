Diese beiden verlassen den Landtag: Andrea Kötter (SPD) und Bernd-Carsten Hiebing. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Jahrelanges Engagement endet Wahlkreis Meppen: Zwei verdiente Politiker verlassen den Landtag Von Tobias Böckermann | 09.10.2022, 22:21 Uhr

Wenn Lara Evers am 8. November in Hannover an der konstituierenden Sitzung des Niedersächsischen Landtages teilnimmt, ist die CDU-Abgeordnete aus dem Wahlkreis 81 in Meppen ein Neuling. Nicht mehr dabei sind dann Evers Vorgänger Bernd-Carsten Hiebing und Andrea Kötter (SPD).