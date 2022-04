Unter anderem auf einem Grundstück zwischen Wielandstraße und Goetheallee in Meppen-Esterfeld entsteht ein vom Vitus-Werk betreutes Mehrparteienhaus für Menschen mit Behinderung. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Für Menschen mit Behinderung Vitus-Werk bietet 63 günstige neue Wohnungen in Meppen und Haren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.04.2022, 17:04 Uhr

An gleich fünf Stellen in Meppen und Haren entstehen aktuell Häuser, in denen Menschen mit Behinderung einziehen werden, die Sozialhilfe beziehen. Möglich macht dies das Vitus-Werk, das von Investoren unterstützt wird.