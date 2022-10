Noch ist Meppens neues Vier-Sterne-Hotel eine Baustelle. Von außen wie von innen lässt sich aber schon erahnen, wie das Via Plaza zur Eröffnung aussehen wird. Foto: Tobias Kemper up-down up-down Buchungen bereits möglich Wenige Wochen vor Eröffnung: So läuft es im Vier-Sterne-Hotel Via Plaza in Meppen Von Jana Probst | 07.10.2022, 08:21 Uhr

Für 15 Millionen Euro entsteht in Meppen ein Vier-Sterne-Hotel in bester Lage: direkt an der Mündung von Ems und Hase. Bis zur Eröffnung des Via Plaza ist es nicht mehr lange - deshalb laufen die Arbeiten innen und außen auf Hochtouren. Was hat sich seit dem Richtfest verändert?