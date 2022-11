Das neue Arzthaus „Am Stadtforst“ in Meppen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Neue Ärzte, mehr Parkplätze Meppener Arztpraxis „An der Ems“ in neuen Räumen „Am Stadtforst“ Von Hermann-Josef Mammes | 03.11.2022, 12:50 Uhr

Die „Praxis an der Ems“ in Meppen platzte am alten Standort an der Kleiststraße aus allen Nähten. Ab der kommenden Woche dürfen sich die Patienten auf neue und großzügige Räume „Am Stadtforst 22“ freuen.