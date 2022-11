Achtung: Im Bereich B402/B70 im Meppener Norden gelten bald drei Tage Umleitungen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Symbolfoto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down Umleitungen im Norden der Stadt Viel befahrener Kreisverkehr in Meppen drei Tage voll gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.11.2022, 17:42 Uhr

Einer der am meisten befahrenen Kreisverkehre in Meppen, der Knotenpunkt Lathener Straße/B70/B402 wird bald drei Tage voll gesperrt sein. Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahn.