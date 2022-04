Mehr als 16.000 Fahrzeuge nutzen täglich die Kreuzung Fürstenbergstraße/Auf der Herrschwiese in Meppen. Weil eine Ampel gebaut wird, muss sie längere Zeit gesperrt werden. FOTO: Carola Alge Neue Ampel wird gebaut Viel befahrene Kreuzung an der B70 in Meppen wird gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.04.2022, 16:15 Uhr

Autofahrer in Meppen müssen in den kommenden Wochen Umwege in Kauf nehmen. An der Fürstenbergstraße wird eine Ampel gebaut. Es gibt eine Umleitung.