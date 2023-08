Song mit Nichten aufgenommen Meppener Sängerin Kara M sucht Helfer für Videodreh in Geeste Von Cara-Celine Kreth | 04.08.2023, 13:39 Uhr Karin Musmann nennt sich als Sängerin Kara M und hat nun ihren Song „E L A“ aufgenommen. Jetzt sucht sie Statisten für einen Videodreh in Geeste. Foto: Janet Große up-down up-down

Ein üblicher Popsong ist „E L A“ von Karin Musmann aus Meppen nicht, sondern ein wahres Familienprojekt. Jetzt möchte die Sängerin am 15. August am Speicherbecken in Geeste ein Video dazu drehen und sucht Leute, die mitwirken wollen.