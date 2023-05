Die Liegestühle, die im vergangenen Jahr in der Meppener Innenstadt aufgestellt wurden, waren sehr beliebt. Am Marktplatz fehlen sie diesmal allerdings noch. Archivfoto: Stadt Meppen up-down up-down Nach Ärger im vergangenen Jahr Gibt es in Meppen wieder Liegestühle und Strandkörbe am Markt? Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.05.2023, 15:20 Uhr

In der Meppener Fußgängerzone wurden die Sandinseln wieder aufgebaut, inklusive der Spielmöglichkeiten für Kinder. Was am Markt noch nicht zu sehen ist, sind die Liegestühle und die Strandkörbe aus dem Vorjahr. Werden die noch aufgestellt?