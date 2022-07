Die Hase-Hubbrücke in Meppen wird zur Probe wieder in Betrieb genommen. FOTO: Carsten Bernot up-down up-down Probebetrieb am Donnerstag Verkehrsbehinderung möglich: Hase-Hubbrücke in Meppen wird getestet Von Mirco Moormann | 26.07.2022, 08:52 Uhr

Am Donnerstag kann es in Meppen zu Verkehrsproblemen kommen: Die Hase-Hubbrücke wird getestet, was Auswirkungen auf den Straßenverkehr hat.