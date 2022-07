Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Verfolgerduell ausgefallen HSV II gewinnt ersten Schlagabtausch Von Tobias Ahrens | 03.03.2013, 18:57 Uhr

Den Jahresauftakt verschlafen haben die Fußballer der 2. Kreisklasse. Nachdem bereits am Samstagabend das Verfolgerduell zwischen dem TuS Haren II und VfL Herzlake II ausfiel, trat einzig Spitzenreiter Haselünne II zum Nachholspiel in Neuringe an — und zeigte sich in guter Form.