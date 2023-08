Das Antreten der Schützenvereine erfolgt an diesem Tag um 15 Uhr. Nach einem Sternmarsch zum Windthorstplatz werden Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein und der amtierende Stadtkaiser Bernhard Grothues (Schützenverein St. Michael Helte) abgeholt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Meppen hervor.

Anschließend gibt es einen großen Marsch zur Schülerwiese, bevor dann die amtierenden Schützenkönige den neuen Stadtkaiser in einem Adlerschießen mit Kleinkalibergewehr ermitteln. Beginn ist um circa 17 Uhr. Die Proklamation erfolgt voraussichtlich gegen 19 Uhr. Erstmalig wird das Stadtkaiserschießen in diesem Jahr auf eine LED-Wand übertragen.

So entstand die Vereinigte Schützenbruderschaft

Zum Zweck der Koordination der Jahresveranstaltungen und eines regelmäßigen Austausches gründeten im Jahr 1955 die damaligen vier Meppener Schützenvereine St. Antonius, Hölting, St. Hubertus und St. Georg die Vereinigte Schützenbruderschaft (VSB) der Stadt Meppen.

Die Vertreter der VSB und Vorsitzenden ihrer jeweiligen Schützenvereine freuen sich auf einen spannenden Wettkampf um die Stadtkaiser-Krone. Foto: Stadt Meppen

Dieser traten in den Folgejahren die Schützengilde Vormeppen, Meppen-Süd, St. Nikolaus sowie die Schützenvereine Versen, Fullen, Rühle, Bokeloh, Helte, Teglingen, Schwefingen-Varloh, Apeldorn und Hemsen aus dem Meppener Umland bei. Höhepunkt der gemeinsamen Aktivitäten ist das Stadtkaiserschießen unter allen VSB-Schützenkönigen.

Stadtkaiserschießen erstmals auf LED-Wand

Die Würde des Stadtkaisers haben laut Mitteilung der Stadt Meppen bisher Leni Eiken (St. Nikolaus), Bernhard Fehrmann (Vormeppen), Hans Volmer (Hölting), Horst Jürgensen (St. Antonius), Hermann Hensen (Vormeppen), Johannes Voss (St. Hubertus), Christian Uhlen (St. Antonius) und Bernhard Grothues (St. Michael, Helte) errungen.

Die Tradition des Schützenwesens in Meppen kann auf eine über 600-jährige Geschichte zurückblicken. Bereits 1410 wurde in der Kreisstadt ein Schützenfest gefeiert. „Heute gibt es 16 Schützenvereine in Meppen, die sich der Pflege und Förderung des Schießsports, der Traditionspflege und der Durchführung ihrer jährlichen Schützenfeste in den Stadt- und Ortsteilen verschrieben haben“, schreibt die Stadt Meppen in ihrer Pressemitteilung.