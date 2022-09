Die Feuerwehr Meppen hatte sich letztlich vergeblich mit mehreren Fahrzeugen und Kameraden zur MEP aufgemacht. Archivfoto: Carola Alge up-down up-down Notrufknopf gedrückt Verdächtiger nach Fehlalarm an der MEP in Meppen ermittelt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.09.2022, 15:45 Uhr

Die Polizei hat nach einem Fehlalarm an der Einkaufspassage MEP in Meppen am vergangenen Freitag einen Verdächtigen ermittelt, der den Notrufknopf gedrückt haben soll. Für ihn könnte es nun teuer werden.