Förderung beantragt UWG/FDP-Fraktion Meppen will Ersthelfer-Initiative starten Von Tobias Böckermann | 23.05.2023, 17:06 Uhr

Die UWG/FDP-Fraktion in Meppener Stadtrat will eine Ersthelfer-Initiative in der Kreisstadt starten. So sollen mehr Menschenleben gerettet werden.