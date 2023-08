Urlauber kommen von weit her Kaffeetrinken in Unterhose: Das erlebt Otto Quaing als Radreiseleiter im Emsland Von Jana Probst | 10.08.2023, 16:30 Uhr Seit 2018 leitet Otto Quaing aus Meppen Radreisen durch das mittlere Emsland. Auf seinen Touren hat er schon einige kuriose Situationen erlebt. Foto: Jana Probst up-down up-down

Ein Radurlaub mit dem E-Bike, durch eine Landschaft ohne Steigung und mit guten Radwegen: Was kann da schon passieren? Radreiseleiter Otto Quaing aus Meppen kann davon ein Lied singen. Er berichtet von ehrgeizigen Ü-80-Jährigen und was die Touristen besonders am Emsland schätzen.