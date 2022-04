Ursula Schreiber findet, „auf das Veterinäramt ist heutzutage kein Verlass mehr. Man bekommt nur zu hören: ‚Laut Gesetz‘ oder ‚Uns sind leider die Hände gebunden‘.“ Ihrer Ansicht nach wäre es schon ein Anfang, den Besitzern seitens der Behörde „ordentlich ins Gewissen zu reden und mal vor Augen zu halten, was sie den Tieren damit antun.“ Das aber sei scheinbar schon zu viel verlangt.

Mechthild Stryk fürchtet, „wenn alle Tiere verendet sind, dann werden die Behörden wach“. Sie prangert an, dass offensichtlich nicht nur die Pferde unterernährt , sondern auch Galloway-Rinder in Laufboxen eingesperrt seien, „die von der Weide mussten“. Sie fordert ein sofortiges Tierhalteverbot für die Besitzer.

Der Landkreis Emsland erklärte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung, es habe in der Vergangenheit mehrfach Hinweise zur Haltung der Tiere gegeben, denen die Kreisverwaltung in jedem Fall nachgegangen sei. Falls erforderlich seien entsprechende Anordnungen getroffen und deren Umsetzung überprüft worden. „Zuletzt hat der Landkreis in der 25. Kalenderwoche einen Hinweis erhalten, wonach die Weide, auf denen die Tiere stehen, abgegrast und die Tiere in schlechtem Ernährungszustand sein sollen. Diesem Hinweis ist das Veterinäramt ebenfalls nachgegangen. Die unangekündigte Kontrolle vor Ort konnte diese Vorwürfe jedoch nicht erhärten“, sagte Kreis-Sprecherin Anja Rohde. So hätten weder die Pferde oder deren Verhalten noch die Weide Anlass für ein Einschreiten gegeben. Aufgrund der neuerlichen Vorwürfe sei am Montag erneut eine unangekündigte Kontrolle durch den Landkreis Emsland durchgeführt worden. Ergebnis: Der ältere Wallach hätte sich in einem insgesamt ordentlichen Zustand gezeigt. Die jüngere Stute sei in einem „mäßigen Ernährungszustand.“ Dem Tierhalter sei aufgegeben worden, mögliche medizinische Gründe (zum Beispiel Zahngesundheit, Wurmbefall) hierfür durch einen Tierarzt abklären zu lassen. Auf Grundlage des Befundes entscheide der Landkreis Emsland dann über das weitere Vorgehen.

Grundsätzlich gelte: Die Voraussetzungen für ein Tierhaltungsverbot seien in Paragraf 16a des Tierschutzgesetzes aufgeführt. Demnach könne bei wiederholten oder groben tierschutzrechtlichen Verstößen mit daraus resultierenden erheblichen oder länger anhaltenden Schmerzen, Leiden oder erheblichen Schäden ein Tierhaltungsverbot für Tiere ausgesprochen werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass der Tierhalter weiterhin derartige Zuwiderhandlungen begehen wird. Wichtig sei hierbei, dass die genannten Voraussetzungen für jeden aufgeführten Punkt nachgewiesen werden müssen. In der Regel müssten zudem zuvor mildere Mittel verfügt worden sein. Erst wenn diese nicht umgesetzt wurden, komme ein Tierhaltungsverbot überhaupt infrage. Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall eindeutig nicht gegeben, hieß es aus dem Kreishaus.

Die Tierrechtsorganisation Peta teilte am Montag mit, sie hat in diesem Fall Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück erstattet – auch gegen das Veterinäramt.