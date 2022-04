Was tun gegen Unkraut auf der Terrasse? Längst nicht alles ist erlaubt, sagt die Landwirtschaftskammer Weser-Ems. FOTO: Tobias Böckermann Berater aus Meppen gibt Auskunft Unkraut zwischen Pflastersteinen: Was im Emsland erlaubt ist und was nicht Von Tobias Böckermann | 04.04.2022, 05:45 Uhr

Auch wenn es gerade nicht danach aussieht: Die Gartensaison steht vor der Tür, und auch Terrassen und Gehwege sollen von Unkraut in den Fugen befreit werden. Aber was ist dabei erlaubt und was nicht?