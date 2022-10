Am Dienstagnachmittag ist es in Meppen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer jungen Radfahrerin gekommen. Letztere wurde dabei schwer verletzt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Unfall in der Industriestraße Beim Abbiegen übersehen: 16-jährige Radfahrerin in Meppen schwer verletzt Von Jana Probst | 12.10.2022, 07:34 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde eine junge Frau bei einem Unfall in Meppen schwer verletzt. Sie war auf ihrem Fahrrad in der Industriestraße unterwegs.