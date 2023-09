Am Sonntagabend kam es auf der A31 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 26-jährige Fahrer eines VWs war gegen 22.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr er dabei auf den vor ihm fahrenden Opel eines 31-Jährigen auf.

Durch den Aufprall gerieten beide Autos ins Schleudern. Der VW kam auf dem Dach liegend auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer des Opels sowie sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des VWs blieb unverletzt.

A31 war am Sonntag über mehrere Stunden voll gesperrt

Der 26-Jährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Reinigung für mehrere Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.