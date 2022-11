Die Polizei Meppen sucht nach einem grauhaarigen Mann, der am Mittwoch gegen 13.05 Uhr einen Jungen geschlagen haben soll. Symbolfoto: Imago Images / Jan Hübner up-down up-down Vorfall an Straße Domhof Unbekannter schlägt Neunjährigen in Meppen mit der Hand Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.11.2022, 12:09 Uhr

Ein neun Jahre alter Junge ist am Mittwochmittag von einem bislang unbekannten Mann in Höhe der Stadtbibliothek an der Straße Domhof in Meppen mit der Hand geschlagen worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche des Mannes.