Über ein Fenster wollten die Täter in das Restaurant in der Innenstadt von Meppen gelangen. FOTO: Silvia Marks (Symbolfoto) Polizei hofft auf Hinweise Täter suchten nach Beute in Restaurant in Meppen Von Carola Alge | 29.05.2022, 10:10 Uhr

Der Hunger wird Unbekannte vermutlich nicht dazu getrieben haben, in ein Restaurant in Meppen in der Innenstadt einbrechen zu wollen.