Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis, betont Ludger Plogmann von der psychologischen Beratungsstelle für Paar- und Lebensberatung des diakonischen Werks in Meppen. Negative Nachrichten werden als Gefahr wahrgenommen, die man einordnen muss, um Angst zu reduzieren. Deswegen erinnert man sich auch länger an schlechte als an gute Informationen.

Um das eigene Wohlbefinden zu verbessern, wenn Nachrichten belasten sind, gibt Plogmann Tipps.

Tipps für den Umgang mit schelchten Nachrichten: