Ruslan Annayev und Maiia Annayeva sind mit ihren Töchtern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Die zweijährige Aisha (links) geht in Meppen schon in die Kita, die vierjährige Aiperi nicht - sie ist Autistin und benötigt einen Platz in einem Heilpädagogischen Kindergarten.

FOTO: Jana Probst