Auch in Lingen kam es zu Schmierereien mit dem Z-Symbol. In vielen Fällen wird der Staatsschutz eingeschaltet. FOTO: Familie Ein Täter ermittelt Staatsschutz wegen Z-Symbolen weiter im Emsland aktiv Von Dominik Bögel | 04.05.2022, 16:03 Uhr

Der Buchstabe Z gilt als Zeichen der Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Verwendung des Buchstabens in der Öffentlichkeit kann strafrechtliche Folgen haben. Auch im Emsland ermittelt der Staatsschutz deshalb in einigen Fällen.