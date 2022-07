Die erste Entscheidung fällt am Sonntag, 11 Uhr, im Spiel der A-Junioren des SV Meppen gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Frisia 03 Risum-Lindholm. Das Hinspiel konnten die Meppener klar mit 4:0 für sich entscheiden. Zurzeit scheint keine Mannschaft aus der A-Junioren Bundesliga in die Regionalliga Nord abzusteigen. Sollte es so bleiben, müssen nur zwei Teams aus der Regionalliga runter. Aktuell wären das Risum-Lindholm (3 Punkte) und SV Meppen (8 Punkte). Der SVM muss daher in den letzten sechs Meisterschaftsspielen noch an Kickers Emden (17 Punkte) oder JFV Bremerhaven (17 Punkte) vorbeiziehen.

Die B-Junioren des SV Meppen erwarten am Samstag, 14 Uhr, MTV Treubund Lüneburg. Der SVM musste die Tabellenführung der Niedersachsenliga aufgrund des besseren Torverhältnisses an den TSV Havelse abgeben, wobei die Havelser ein Spiel mehr ausgetragen haben. An diesem Wochenende wird es wohl keine Änderung geben, da von beiden Teams Siege zu erwarten sind.

Nach dem 3:3 des SC Spelle-Venhaus (41 Punkte) in der A-Junioren Landesliga gegen den TV Bunde konzentriert sich das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg erst einmal nur noch auf Tabellenführer SV Olympia Laxten (47 Punkte) und SV Hansa Friesoythe (45 Punkte). Die Laxtener erwarten am Samstag um 14 Uhr Vorwärts Nordhorn und Friesoythe den SV Bad Laer, der das eine oder andere Mal durchaus schon für eine Überraschung sorgen konnte. Aber auch die Laxtener müssen erst einmal ihre Hausaufgaben machen, denn in Nordhorn unterlag Olympia mit 1:0.

Für den SC Spelle-Venhaus, der am Samstag um 16 Uhr beim VfL Oldenburg II antreten muss, bleibt abzuwarten, wie er das Heimremis und das damit verbundene vorläufige Ausscheiden aus dem Meisterschaftsrennen verkraftet hat. Ist in Oldenburg eine Trotzreaktion zu erwarten?

Eine für den SC Spelle-Venhaus mit enormer Spannung beladene Partie steht am Samstag um 16 Uhr beim VfL/WE Nordhorn an. Mit einem Auswärtssieg zieht der SCSV in der B-Junioren Landesliga-Tabelle am Gastgeber vorbei und kann wieder etwas Luft im Abstiegskampf schnappen. Der Vorsprung vor der Abstiegszone beträgt nur noch zwei Punkte, und die Konkurrenten haben allesamt weniger Spiele ausgetragen.

Zum Top-Duell erwarten die C-Junioren des SV Meppen am Samstag um 13 Uhr den bisher verlustpunktfreien Tabellenführer VfL Osnabrück. 20 Meisterschaftsspiele, 20 Siege und ein Torverhältnis von 99:5 stehen beim VfL Osnabrück zu Buche. „Die Osnabrücker sind in dieser Saison schon eine Klasse für sich, und es muss schon alles zu 120 Prozent stimmen, wenn wir gegen den VfL etwas ausrichten wollen“, weiß SVM-Trainer Bernd Deters um die Schwere dieser Partie. „Im Fußball ist aber alles möglich, und als „Vize“ werden wir uns nicht verstecken.“