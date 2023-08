Sammelaktion startet TV Meppen Sportler verewigen sich in eigenem Stickeralbum Von Sebastian Jaspers | 30.08.2023, 07:21 Uhr Ab dem 9. September können Fans und Mitglieder des TV Meppen an der Stickeraktion teilnehmen Foto: TV Meppen up-down up-down

Ab dem 9. September wird der TV Meppen 1912 in einem eigenen Stickeralbum verewigt. Die Sticker mit den Abbildern der TVM-Mitglieder gehen in Kürze in den Verkauf.