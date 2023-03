Auch im Emsland gibt es immer noch Fälle von Tuberkulose. Betroffene werden unter anderem im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen behandelt. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down Lange Therapie notwendig Tuberkulosefälle im Emsland: Patienten auch im Ludmillenstift in Meppen Von Jana Probst | 23.03.2023, 08:23 Uhr

Tuberkulose - so nennt die Medizin die heimtückische Krankheit. In Deutschland sind die Fallzahlen in den vergangenen Jahren gesunken. Aber auch im Emsland gibt es immer wieder Betroffene. Sie müssen über lange Zeit diszipliniert Medikamente einnehmen.