Der Triathlon, der vor 13 Jahren erstmals mit einem überschaubaren Teilnehmerfeld ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile zu einem großen Event in der Kreisstadt entwickelt. In diesem Jahr war wieder ein Anstieg der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Über 150 Ausdauersportler aus ganz Deutschland nahmen teil. Die zahlreich erschienenen Zuschauer am Möllersee bekamen einen spannenden Wettkampf zu sehen.

Schon vor dem Start heizte das Team vom Dreilife Fitnessstudio durch Tanzaufführungen das Publikum an. Auch Musik und Moderation sorgten für die richtige Stimmung beim Publikum.

Um 15 Uhr feuerte Willy Fürstenberg, der vor 13 Jahren Initiator des ersten Dreilife Triathlons war, den Startschuss ab. Zunächst sprinteten die circa 80 Einzelstarter unter besten Triathlonbedingungen ins Rennen, 15 Minuten später gingen die circa 35 Staffeln auf die Strecke.

Die Sportler mussten zunächst eine circa 500 Meter lange Runde um zwei Bojen im See am Schlagbrückener Weg schwimmen, um dann anschließend nach Durchlaufen der Wechselzone 25 Kilometer mit dem Rennrad auf der Panzerstraße zu fahren. Abschließend mussten die Sportler nach einem weiteren Wechsel, 4,8 Kilometer, also drei Runden, um den See laufen.

Die optimalen Bedingungen sorgten für gute Zeiten. Der schnellste Einzelstarter überquerte nach einer Stunde und sieben Minuten die Ziellinie. Die schnellste Staffel war sogar noch schneller und kam nach einer Stunde und zwei Minuten ans Ziel.

Organisiert wurde der Triathlon vom Drei-Life Meppen und Haren und dem Einkaufsverband GSH der Heizungs- und Sanitärbranche, der vor einigen Jahren durch die Firma Lammering Anschluss an den Triathlon gefunden hatte.