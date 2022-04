In dieser Doppelhaushälfte im Meppener Stadtteil Kuhweide brach das Feuer aus. FOTO: Marco Schlösser Doppelhaushälfte völlig verqualmt Topf mit Fett fängt Feuer: Zwei Verletzte in Meppen Von Marco Schlösser | 22.04.2022, 16:42 Uhr

Auf einem Herd in einem Doppelhaus in Meppen ist ein Topf mit Fett in Brand geraten. Durch Rauch wurden zwei Frauen leicht verletzt.