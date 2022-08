Die Feuerwehr in Meppen wird nicht nur zu Bränden gerufen. Wir haben die Top10 kurioser Einsätze zusammengestellt. (Symbolfoto) FOTO: David Inderlied up-down up-down Eingeklemmter Kopf und Gänsejagd Das sind die zehn kuriosesten Einsätze der Meppener Feuerwehr Von Mariana Büter | 15.08.2022, 13:14 Uhr

Dass ein Kind mit seinem Finger in einem Stuhl der Freilichtbühne steckenbleibt, ist kurios. Es ist aber nur einer von vielen ungewöhnlichen Fällen, die die Feuerwehr in Meppen erlebt hat. Die Top 10 der verrücktesten Fälle in den letzten Jahren.