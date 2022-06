Das Stück handelt von der Gier des absonderlichen Hausherrn Harpagon, toll dargestellt von Anne Agnesmeyer in der Hauptrolle. Harpagon nervt seine Kinder mit seiner Habsucht. Alle Hausbewohner verzweifeln daran, besonders Tochter Elise und Sohn Cleanthe, alias Mareike Willems und Martin Schirmer. Beide sind unglücklich verliebt und trauen sich nicht, ihrem Vater davon zu erzählen, denn der Geiz ist das einzige Lebensmotto des wunderlichen Familienoberhauptes.

Und so hat er sich für seinen Nachwuchs ganz andere Ehepartner ausgesucht. Ständig bangt der Alte um sein Geld, misstraut seinem Diener La Merluche und vergräbt seine „Knete“ im Garten. Dann kündigt der Geizkragen auch noch an, Mariane (Katharina Sundag) heiraten zu wollen. Mariane ist aber die, in die sich Sohnemann Cleanthe verliebt hat. Tochter Elise liebt Valere (Maik Steffens), und dem kommt die Idee, sich als Haushofmeister bei Harpagon einzuschmeicheln.

Geld als Lebenselixier

Ist Geld wirklich das einzige und zentrale Lebenselixier? Wer sind die wahren Helden? Es entwickelte sich eine spannende und unterhaltsame Bühnengeschichte, die von den Meppener Zuschauern mit viel Beifall für alle zwölf Darsteller belohnt wurde.

Sowohl für die Schüler als auch für Regisseurin Ellen Bechtluft waren es die ersten großen Bühnenerfahrungen. Man kann den Akteuren für die tolle Leistung nur Respekt zollen. Aufgrund des schönen Erfolges der beiden Aufführungen findet am 22. Mai (Sonntag um 17 Uhr) im Windthorst-Theater eine Zusatzvorstellung statt.