Erstmalig gehen die Musiktage auf Tournee und machen am Freitag 28. Oktober um 20 Uhr Stop in der Meppener Gymnasialkirche, Gymnasialstr. 3, bei der Theatergemeinde Meppen. Die Emsbürener Musiktage besitzen im südlichen Emsland eine lange Tradition. Schon länger als 35 Jahre haben die Konzerte unter Freunden klassischer Musik nicht nur stets großen Anklang gefunden, sie bilden seither einen hervorragenden kulturellen Höhepunkt im herbstlichen Emsland.

Neben Konzerten bieten sie jeweils auch eine Kunstausstellung mit musikalischer Ausrichtung an. Holzbläser kommen in können sich in hochrangigen Meisterkursen aus- und fortbilden. Diese international ausgerichteten Kurse für die Instrumente Querflöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott und deren vielfältiger kammermusikalischer Besetzung finden vom 23. - 30. Oktober 2011 in Emsbüren statt. Den Teilnehmern wird in dieser Zeit ermöglicht, ihr erarbeitetes Können in Konzerten vor Publikum zu präsentieren. Bei dem Konzert in der Meppener Gymnasialkirche werden Schüler und Dozenten in unterschiedlichen Besetzungen ihre hohe technische und musikalische Perfektion zu Gehör bringen.

Kartenvorverkauf bei der Tourist Information Meppen, Tel.: 05931 153 333 und unter www.theatergemeinde-meppen.de