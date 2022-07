Den Test gegen die C-Junioren des VfL Herzlake gewann der SVM durch Tore von Heike Freese (2), Britta Kappel und Kerstin Jäger 4:0. Ein Manko erkannte Reisinger in der Verwertung der gut herausgespielten Möglichkeiten.

Am Freitag (19.00) erwarten die Zweiliga-Fußballerinnen in Meppen (B-Platz) den niederländischen Erstligaabsteiger PEC Zwolle. Der für Samstag geplante Test gegen den VfL Bochum II fällt aus. Stattdessen treten zum Abschluss des Trainingslagers zwei SVM-Teams gegeneinander an.