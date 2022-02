Die Polizei hat nun Autodiebe festgenommen, die auch im Emsland aktiv gewesen sein sollen. FOTO: Imago Images (Symbolbild) Fahrzeuge für 1,5 Millionen Euro Taten in Lünne und Geeste: Polizei nimmt Autodiebe fest und | 24.02.2022, 10:30 Uhr | Update vor 1 Std. Von Harry de Winter dpa | 24.02.2022, 10:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei Ermittlungen der Polizei im Emsland gegen mutmaßliche Autodiebe sind am Mittwoch in Dortmund drei Männer festgenommen worden. Aktiv waren die Diebe auch in Lünne und Geeste.