Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der Mann mit einem Krad die Bundesstraße in Richtung Haren. An der Ausfahrt Hemsen näherte sich ein 48-jähriger Autofahrer mit einem Nissan Micra und wollte auf die Bundesstraße auffahren. Der Autofahrer fuhr kurz an. Als er das herannahende Motorrad sah, hielt er den Wagen noch vor der Haltelinie. Der Motorradfahrer war der Auffassung, das Auto würde auf seine Fahrbahn einscheren. Er leitete deshalb eine Vollbremsung ein. Dabei kam das Krad zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht.