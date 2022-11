In Teilen von Meppen ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Foto: dpa / Moritz Frankenberg up-down up-down Genaues Ausmaß ungeklärt Stromausfall in Teilen von Meppen und Umgebung Von Sven Mechelhoff | 20.11.2022, 19:14 Uhr

In Teilen von Meppen und Umgebung ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber arbeitet an einer Lösung.