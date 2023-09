Die Erneuerung der Fahrbahn innerhalb der Ortsdurchfahrt in Meppen (Landesstraße 47 - Schullendamm/Fullener Straße) Höhe des Knotenpunktes zur Kreisstraße 203 (Versener Straße) ist abgeschlossen. Ab Mittwochmittag, 13. September 2023, ist die Straße laut Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Lingen wieder frei.

Die Bauarbeiten in der Kreisstadt waren Mitte Juli gestartet und hatten sich bedingt durch das regnerische Wetter um zwei Wochen verzögert. Zudem wurde bei routinemäßigen Untersuchungen festgestellt, dass der Straßenaufbau sich in Teilbereichen nicht so darstellt, wie Voruntersuchungen gezeigt hatten.

Kosten für Straßenbau in Meppen liegen bei 400.000 Euro

Somit musste ein Vollausbau der 200 Meter langen Strecke erfolgen. Vor diesem Hintergrund hatte die Landesbehörde mit einer Fertigstellung erst Ende September gerechnet. Durch einen optimierten Bauablauf konnte jetzt aber eine frühere Fertigstellung erreicht werden. Die Landesbehörde geht von Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro aus.