Mehrere ehemalige Kurkinder berichten auf Facebook, dass sie zum Essen gezwungen wurden - manche mussten als Strafe sogar ihr Erbrochenes essen (Symbolbild). FOTO: imago images/Joker Schläge und Essen unter Zwang Kinderkuren: Facebook-Nutzer aus der Region berichten von eigenen Erfahrungen Von Jana Probst | 08.03.2022, 14:02 Uhr

Der Bericht von zwei Kinderpflegerinnen, die in den 1970ern in einem Kinderkurheim gearbeitet haben, wurde in den sozialen Medien dutzendfach kommentiert: Zahlreiche frühere Kurkinder erzählen von traumatischen Erfahrungen.