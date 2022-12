Im Landkreis Emsland sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich mehr Menschen gestorben. Dies hängt vor allem mit dem Bevölkerungszuwachs zusammen. Foto: Imago Images / Stock & People / Arnulf Hettrich up-down up-down Corona und Hitzesommer Sterberate im Emsland 2022 deutlich höher als in den Vorjahren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.12.2022, 15:01 Uhr

Im Landkreis Emsland sind 2022 bisher mehr Menschen gestorben, als in den vergangenen Jahren. Damit hält der Trend an, den es in den vergangenen Jahren bereits gegeben hat. Woran liegt das? Wie sehen die Zahlen konkret aus?